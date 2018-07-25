أمير عيد يبحث عن ناشر لكتاب "أيامي مع كايروكي"
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:59 م
شيماء عطية
أعلن مطرب فرقة كاريوكي أمير عيد عن انتهاءه مو قراءة النسخة الأولى من كتاب "أيامي مع كايروكي" تاليف الكاتب ولاء كمال والذي أمضى عامين مع الفرقة لكتابته، كاشفًا عن أنهم يبحثون الآن عن ناشر مناسب.
وكتب "أمير" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "انتهيت من قرايه النسخه الاولي من كتاب "ايامي مع كايروكى" من تأليف الكاتب ولاء كمال والحقيقه منبهر. القصه باختصار ان في كاتب قرر يعيش معانا سنتين ويألف عننا كتاب او مش عننا اوي المهم النتيجه هايله ودلوقتي احنا في رحله البحث عن الناشر المناسب متحمس جداً".