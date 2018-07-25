أمير عيد يبحث عن ناشر لكتاب "أيامي مع كايروكي"

أعلن مطرب فرقة كاريوكي أمير عيد عن انتهاءه مو قراءة النسخة الأولى من كتاب "أيامي مع كايروكي" تاليف الكاتب ولاء كمال والذي أمضى عامين مع الفرقة لكتابته، كاشفًا عن أنهم يبحثون الآن عن ناشر مناسب.



