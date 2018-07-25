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مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:59 م
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب الدلتا الأمريكية (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا
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أحمد رمضان متولي
 
أحيا النجم الشعبي مصطفى حجاج وثنائي المهرجانات أوكا وأورتيجا حفل تخرج طلاب مدرسةالدلتا الأمريكية بالمنصورة وسط حضور عدد كبير من أسر الطلاب وأصدقائهم 

وأحيا أولى فقرات الحفل مصطفى حجاج الذي افتتح فقرته بأغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع" وسط تفاعل الجميع بعدها قدم عدد من أغانيه الشعبية المميزة منها "الوجع"، "مبحنلهاش"، "اللي يقدر يتقدر" .. وغيرها. 

واختتم الحفل أوكا وأورتيجا اللذان أشعلا المزيد من وصلات الرقص على أغانيهم الشهيرة "إلعب يالا"، "دلع بنات" ،"هنولع"، "لا لا"، "شحنة وشبرقة" .

أشرف على الحفل علي جمال وعلي ماريوت ووليد فرج وقام بالتنظيم "أحمد ياسين" وقام بالتصوير معتز المنجي. 

مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
مصطفى حجاج وأوكا وأورتيجا يشعلون حفل تخرج طلاب "الدلتا الأمريكية" (صور)
طباعة
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