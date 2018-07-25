مصرع شخص وإصابة 16 في 3 حوادث ليلية بطرق السويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في 3 حوادث انقلاب بطرق السويس، وتم نقل المتوفي لمشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.



وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع 3 حوادث انقلاب سيارة ميكروباص وانقلاب سيارتين.



وشهد الحادث الأول إصابة 10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس- القاهرة، وشهد الحادث الثانى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة أدت إلى إصابة اثنين.



وشهد الحادث الثالث مصرع وإصابة 4 أشخاص بطريق نفق الشهيد احمد حمدى، وتم نقل المتوفى لمشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.