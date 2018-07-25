مصرع شخص وإصابة 16 في 3 حوادث ليلية بطرق السويس
الأربعاء 25/يوليه/2018 - 01:44 ص
أبوبكر عبد المعز
لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في 3 حوادث انقلاب بطرق السويس، وتم نقل المتوفي لمشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع 3 حوادث انقلاب سيارة ميكروباص وانقلاب سيارتين.
وشهد الحادث الأول إصابة 10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس- القاهرة، وشهد الحادث الثانى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة أدت إلى إصابة اثنين.
وشهد الحادث الثالث مصرع وإصابة 4 أشخاص بطريق نفق الشهيد احمد حمدى، وتم نقل المتوفى لمشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع 3 حوادث انقلاب سيارة ميكروباص وانقلاب سيارتين.
وشهد الحادث الأول إصابة 10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس- القاهرة، وشهد الحادث الثانى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة أدت إلى إصابة اثنين.
وشهد الحادث الثالث مصرع وإصابة 4 أشخاص بطريق نفق الشهيد احمد حمدى، وتم نقل المتوفى لمشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.