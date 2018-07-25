بالزغاريد.. جمهور القومي للمسرح يستقبل "سر العودة"

حضر العرض العديد من النقاد من بينهم الكاتب الصحفي وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد ، والدكتور أحمد بدوى عميد معهد النقد الفنى الأسبق والدكتور وليد سيف الناقد السينمائى ـ بالإضافة لعدد من أساتذة التدريس بالجامعة البريطانية لدعم طلابهم، ونال العرض إشادة نقدية خاصة وأنه شارك فيه اكثر من 50 ممثل ، قدموا أداء حركى واستعراضى مميز.



وعلق مخرج العرض وليد طلعت إن ردود الفعل التي جائتهم على المسرح كانت مفاجأة لهم ، مضيفًا أن اختيار ملحمة اجاممنون كانت مغامرة ، حيث توصل مع مؤلف العمل محمود جمال الحدينى لتغيير نهاية الملحمة لتكون مناسبة للاحداث التي نعيشها الآن، لتكون رسالتنا إن المخلص لابد إن يكون من داخلنا ، ولا ننتظر أن يأتى ليخلصنا.



وأصاف: انها المرة الرابعة التي اشارك فيها في المهرجان ، فشاركت في دورته الأولى ، والثانية وحصلت على جائزة الجمهور بالعرض الالمانى العام الماضى .، مشيرا إن المشاركه في المهرجان هى فرصة لمعرفة رأى النقاد والاستفادة منهم ، وفرصة لمواجهه الجمهور وجها لوجه.



وقال خالد سليمان مساعد المخرج الحمد لله ردود الفعل جاءت عن الاداء الحركى أكثر من رائعة ، وأضاف إن مشاركتنا في المهرجان القومى للمسرح شرف كبير ، لانه يتيح الفرصة لكافة الفرق سواء الهواة أو المحترفين إن ينافسوا على جوائز الجمهور .



العرض انتاج فرقة مسرح الجامعة البريطانية في مصر ،إخراج: وليد طلعت،تأليف: محمود جمال الحديني ،موسيقي : محمد الصاوى وغناء : عمرو الزهار، وديكور : د. محمد سعد، وملابس : أميرة صابر، وبطولة "أحمد أسامة– أحمد سحراوي– إسراء إبراهيم –جهاد جمال– دانا النجار – رضوي أحمد–روبي النبراوي – روان مياشر – سيف العصقلاني –سيف نياز – ساره أيمن – شريف غانم –عمر هاشم –عمرو الغندور – عمرو أبو عوف – عمر علاء جوده – كيرلس شهيد -محمود السيد- محمود غرباوي –محمود رضا - مي ماهر- مرام مصطفي – مريم عبد الوهاب – مريم هشام –ماريو ممدوح – مارك جرجس -مازن حسن -محمد عطيه –محمد جابر –محمد إبراهيم – محمد إسماعيل –فراس حلمي –نادر أحمد –نادين محمود – هشام ممدوح -يوسف علي".



