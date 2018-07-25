بالزغاريد.. جمهور القومي للمسرح يستقبل "سر العودة"
حضر العرض العديد من النقاد من بينهم الكاتب الصحفي وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد ، والدكتور أحمد بدوى عميد معهد النقد الفنى الأسبق والدكتور وليد سيف الناقد السينمائى ـ بالإضافة لعدد من أساتذة التدريس بالجامعة البريطانية لدعم طلابهم، ونال العرض إشادة نقدية خاصة وأنه شارك فيه اكثر من 50 ممثل ، قدموا أداء حركى واستعراضى مميز.
وعلق مخرج العرض وليد طلعت إن ردود الفعل التي جائتهم على المسرح كانت مفاجأة لهم ، مضيفًا أن اختيار ملحمة اجاممنون كانت مغامرة ، حيث توصل مع مؤلف العمل محمود جمال الحدينى لتغيير نهاية الملحمة لتكون مناسبة للاحداث التي نعيشها الآن، لتكون رسالتنا إن المخلص لابد إن يكون من داخلنا ، ولا ننتظر أن يأتى ليخلصنا.
وأصاف: انها المرة الرابعة التي اشارك فيها في المهرجان ، فشاركت في دورته الأولى ، والثانية وحصلت على جائزة الجمهور بالعرض الالمانى العام الماضى .، مشيرا إن المشاركه في المهرجان هى فرصة لمعرفة رأى النقاد والاستفادة منهم ، وفرصة لمواجهه الجمهور وجها لوجه.
وقال خالد سليمان مساعد المخرج الحمد لله ردود الفعل جاءت عن الاداء الحركى أكثر من رائعة ، وأضاف إن مشاركتنا في المهرجان القومى للمسرح شرف كبير ، لانه يتيح الفرصة لكافة الفرق سواء الهواة أو المحترفين إن ينافسوا على جوائز الجمهور .
العرض انتاج فرقة مسرح الجامعة البريطانية في مصر ،إخراج: وليد طلعت،تأليف: محمود جمال الحديني ،موسيقي : محمد الصاوى وغناء : عمرو الزهار، وديكور : د. محمد سعد، وملابس : أميرة صابر، وبطولة "أحمد أسامة– أحمد سحراوي– إسراء إبراهيم –جهاد جمال– دانا النجار – رضوي أحمد–روبي النبراوي – روان مياشر – سيف العصقلاني –سيف نياز – ساره أيمن – شريف غانم –عمر هاشم –عمرو الغندور – عمرو أبو عوف – عمر علاء جوده – كيرلس شهيد -محمود السيد- محمود غرباوي –محمود رضا - مي ماهر- مرام مصطفي – مريم عبد الوهاب – مريم هشام –ماريو ممدوح – مارك جرجس -مازن حسن -محمد عطيه –محمد جابر –محمد إبراهيم – محمد إسماعيل –فراس حلمي –نادر أحمد –نادين محمود – هشام ممدوح -يوسف علي".
أحداث العرض مأخوذة عن ملحمة أجاممنون، ويحكي عن المخلص العائد لينتقم لأبيه الملك إجاممنون الذي خانته زوجته الملكة كلنمنترا ،ولكن وبعد عودته لمدينته يجد نفسه يدعو الناس لنبذ العنف والبحث عن طاقات العمل داخل كل فرد.
يذكر أن المهرجان تقيمه وزارة الثقافة في الفترة من 19 يوليو وحتى 2 أغسطس.