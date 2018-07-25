حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/7/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، فى حين يبدأ الانخفاض غربا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، لتتجاوز معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام ما بين 3-4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارّة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق، وتتحول لتصبح حارة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة بالإضافة للمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء مُعتدلة في عموم المناطق، لا سيّما مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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