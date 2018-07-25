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بعد طرحه للاستثمار.. محافظ الإسكندرية يتخذ قرارا جديدا بشأن لسان قلعة قايبتاي

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 01:10 ص
بعد طرحه للاستثمار.. محافظ الإسكندرية يتخذ قرارا جديدا بشأن لسان قلعة قايبتاي
لسان قلعة قايبتاي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه أصدر قرارًا بإيقاف المزاد الخاص بطرح لسان قلعة قايتباي بالإسكندرية للاستثمار، وهناك لجنة من الآثار والشواطئ تدرس هذا الأمر، لافتًا إلى أن لسان القلعة طرح للاستثمار في عام 2015، وكان هناك بعض الاشتراطات الخاصة بالقوات المسلحة وزارة السياحة لم تستكمل، ولذلك تم إرجائه، وطرح مرة أخرى هذا العام بعد تحقيق هذه الاشتراطات.

وتابع "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرى مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أنه لن يقوم بأي شيء يُحرم المواطن البسيط من مشاهدة البحر في منطقة قلعة قايتباي، لافتًا إلى أنه حريص أن تكون المنطقة متاحة لكل المواطنين.
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