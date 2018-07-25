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"الإسكان" تكشف تفاصيل جديدة عن مدينة العلمين

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 12:20 ص
الإسكان تكشف تفاصيل جديدة عن مدينة العلمين
المهندس وليد عباس
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داليا الحسين
 
قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة تقدر بنحو 14 ألف فدان شاملة منطقة الأبراج والمنطقة الترفيهية، والمدينة التراثية والحي اللاتيني، إضافة إلى منطقة الفيلات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدينة تحتوي على سكن يناسب جميع الطبقات، حيث تحتوي على "سكن مميز" و"إسكان اجتماعي"، و"سكن مصر" و"دار مصر"، لافتًا إلى أن المدينة تشمل جامعات حكومية وخاصة ومجموعة من المدارس.

وتابع معاون وزير الإسكان، أن مدينة العلمين أول مدينة ساحلية في المنطقة الواقعة بين مدينة الإسكندرية حتى مطروح، واصفًا إياها بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية بأنظمة ذكية.
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