رئيس "مصر للطيران" وتحالف ستار العالمي يلتقيان على هامش جولة عالمية (صورة)
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:51 م
فاتن غلاب
استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي وذلك بمقر الشركة بالقاهرة. جاءت زيارة رئيس التحالف ضمن جولته التي يقوم بها حالياً إلى عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال اللقاء أعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بزيارة رئيس تحالف ستار لمصر وتبادلا الرؤى حول مستجدات صناعة النقل الجوي حول العالم، ودور الشركة كعضو فعال في تحالف ستار وممثل له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم استعراض بعض الخطط الحالية والمستقبلية التي تستهدف الشركة تفعيلها في إطار خطة التطوير التي تنتهجها مصرللطيران حالياً لخدمة عملائها بوجه خاص وعملاء تحالف ستار بوحه عام.
وقد اختتمت الزيارة بتهنئة الطيار أحمد عادل لجيفري جو رئيس تحالف ستار لحصول التحالف على جائزة "سكاي تراكس" كأفضل تحالف طيران في العالم للعام الثالث على التوالي، وكذلك حصول استراحة تحالف ستار بمطار لوس أنجلوس على جائزة أفضل استراحة خاصة بتحالف طيران للعام الرابع على التوالي.
جدير بالذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران حول العالم ويضم حاليا 28 شركة طيران من بينهم مصر للطيران التي انضمت اليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتتسع شبكة خطوط أعضائه لـ1317 مطار في 193 دولة حول العالم.