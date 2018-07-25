أشرف الخولي رئيسًا لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس"

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار أشرف الخولي للعمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" والعضو المنتدب لها خلفا للطيار جاسر حسين.



