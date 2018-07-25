رامون دياز: نهدف من خلال الوديات زيادة التجانس بين اللاعبين

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الاتحاد السعودي، رضاه عن أداء الفريق في المباراة الودية التي أقيمت ضد كركا السلوفيني وديا خلال معسكر النمسا.

وقال دياز، خلال فيديو له تم نشره عبر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد جدًا بما قدمه اللاعبين في المباراة الودية الأولى خاصةً في الشوط الأول".

وتابع حديثه: "نهدف من خلال الوديات إلى زيادة التجانس بين اللاعبين وتطبيق المهارات والتدريبات التى قمنا بها في الأيام السابقة".

ويخوض نادي الاتحاد السعودي ثلاث مباريات ودية كانت أولها أمام كركا وانتهت بنتيجة هدف لكلا منهما، ثم من المقرر أن يلعب الفريق ضد الوحدة الإماراتي يوم السبت المقبل ويختتم مواجهاته بمباراة أمام الفجيرة في الأول من أغسطس.