زي النهاردة بتاريخ 25-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-7-2018





أحــــــــــداث





1544 - ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها.





1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت.





1790 - مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله.





1957 - إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسًا لها.





1982 - بشير الجميل يعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية.





2004 - لتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.





2007 - براتيبها باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فيه.





2009 - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين، وكانت نسبة المشاركة 78.5%.





2016 - شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.





2016 - افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بمدينة نواكشوط.





مـــــــــواليـــــــــــد





1487 - إسماعيل الصفوي، مؤسس الدولة الصفوية.





1848 - آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.





1870 - ماكسفيلد باريش، رسام أمريكي.





1883 - لويس ماسينيون، مستشرق فرنسي.





1894 - والتر برينان، ممثل أمريكي.





1905 - إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.





1920 - روزاليند فرانكلين، عالمة كيمياء فيزيائية بريطانية.





1925 - جيري باريس، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.





1935 - عدنان خاشقجي، رجل أعمال سعودي.





1949 - شوقي شامخ، ممثل مصري.





1953 - روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي.





1963 - هيدناري أغاكي، ممثل أداء صوتي ياباني.





1964 - شريف شيخ أحمد، رئيس الصومال السابع.





1966 - واتارو تاكاغي، ممثل أداء صوتي ياباني.





1967 - مات لوبلان، ممثل أمريكي.





1972 - كارول سماحة، مغنية لبنانية.





1973 - كيفين فيليبس، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1975 - جان كلود دارتشفيل، لاعب كرة قدم فرنسي.





1975 - جودي كرادوك، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1976 - مراد داناجي ممثل تركي.





1978 - أسماء المنور، مغنية مغربية.





1978 - لويز براون، أمريكية هي أول من ولد عن طريق عملية أطفال الأنابيب في العالم.





1979 - خلف السلامة، لاعب كرة قدم كويتي.





1980 - ديامس، مغنية فرنسية / يونانية / قبرصية.





وفيـــــــــات





946 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية.





1471 - توما الكمبيسي، لاهوتي كاثوليكي.





1492 - البابا إينوسنت الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1799 - هشام بن محمد، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.





1834 - صامويل تايلر كولريدج، شاعر إنجليزي.





1974 - حسن شاكر شعاعي، شاعر إيراني.





1980 - فلاديمير فيسوتسكي، مغني وممثل وشاعر روسي.





1985 - صالح شهاب، تربوي كويتي.





2002 - عبد الرحمن بدوي، فيلسوف مصري.





2010 - كامل الأسعد، رئيس مجلس النواب اللبناني.





2011 - زبن الخوالدة، حارس مرمى كرة قدم أردني.





2013 - محمد براهمي، معارض تونسي وأمين عام حركة الشعب.





2016 - خليل إينالجك، مؤرخ تركي.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات





اليوم العربي للثقافة.





عيد الجمهورية في تونس.





يوم الدستور في بورتوريكو.



