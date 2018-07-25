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زي النهاردة بتاريخ 25-7-2018

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 25-7-2018
زي النهاردة بتاريخ 25-7-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-7-2018

أحــــــــــداث

1544 - ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها.

1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت.

1790 - مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله.

1957 - إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسًا لها.

1982 - بشير الجميل يعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية.

2004 - لتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.

2007 - براتيبها باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فيه.

2009 - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين، وكانت نسبة المشاركة 78.5%.

2016 - شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.

2016 - افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بمدينة نواكشوط.

مـــــــــواليـــــــــــد

1487 - إسماعيل الصفوي، مؤسس الدولة الصفوية.

1848 - آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.

1870 - ماكسفيلد باريش، رسام أمريكي.

1883 - لويس ماسينيون، مستشرق فرنسي.

1894 - والتر برينان، ممثل أمريكي.

1905 - إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.

1920 - روزاليند فرانكلين، عالمة كيمياء فيزيائية بريطانية.

1925 - جيري باريس، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.

1935 - عدنان خاشقجي، رجل أعمال سعودي.

1949 - شوقي شامخ، ممثل مصري.

1953 - روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي.

1963 - هيدناري أغاكي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1964 - شريف شيخ أحمد، رئيس الصومال السابع.

1966 - واتارو تاكاغي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1967 - مات لوبلان، ممثل أمريكي.

1972 - كارول سماحة، مغنية لبنانية.

1973 - كيفين فيليبس، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1975 - جان كلود دارتشفيل، لاعب كرة قدم فرنسي.

1975 - جودي كرادوك، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1976 - مراد داناجي ممثل تركي.

1978 - أسماء المنور، مغنية مغربية.

1978 - لويز براون، أمريكية هي أول من ولد عن طريق عملية أطفال الأنابيب في العالم.

1979 - خلف السلامة، لاعب كرة قدم كويتي.

1980 - ديامس، مغنية فرنسية / يونانية / قبرصية.

وفيـــــــــات

946 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية.

1471 - توما الكمبيسي، لاهوتي كاثوليكي.

1492 - البابا إينوسنت الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1799 - هشام بن محمد، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.

1834 - صامويل تايلر كولريدج، شاعر إنجليزي.

1974 - حسن شاكر شعاعي، شاعر إيراني.

1980 - فلاديمير فيسوتسكي، مغني وممثل وشاعر روسي.

1985 - صالح شهاب، تربوي كويتي.

2002 - عبد الرحمن بدوي، فيلسوف مصري.

2010 - كامل الأسعد، رئيس مجلس النواب اللبناني.

2011 - زبن الخوالدة، حارس مرمى كرة قدم أردني.

2013 - محمد براهمي، معارض تونسي وأمين عام حركة الشعب.

2016 - خليل إينالجك، مؤرخ تركي.

أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات

اليوم العربي للثقافة.

عيد الجمهورية في تونس.

يوم الدستور في بورتوريكو.

اليوم الوطني في منطقة غاليسيا بإسبانيا.
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