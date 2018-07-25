زي النهاردة بتاريخ 25-7-2018
الأربعاء 25/يوليه/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-7-2018
أحــــــــــداث
1544 - ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها.
1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت.
1790 - مولاي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي قادوس، كبير وزراء السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله.
1957 - إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسًا لها.
1982 - بشير الجميل يعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية.
2004 - لتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.
2007 - براتيبها باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فيه.
2009 - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين، وكانت نسبة المشاركة 78.5%.
2016 - شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.
2016 - افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بمدينة نواكشوط.
مـــــــــواليـــــــــــد
1487 - إسماعيل الصفوي، مؤسس الدولة الصفوية.
1848 - آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.
1870 - ماكسفيلد باريش، رسام أمريكي.
1883 - لويس ماسينيون، مستشرق فرنسي.
1894 - والتر برينان، ممثل أمريكي.
1905 - إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.
1920 - روزاليند فرانكلين، عالمة كيمياء فيزيائية بريطانية.
1925 - جيري باريس، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.
1935 - عدنان خاشقجي، رجل أعمال سعودي.
1949 - شوقي شامخ، ممثل مصري.
1953 - روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي.
1963 - هيدناري أغاكي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1964 - شريف شيخ أحمد، رئيس الصومال السابع.
1966 - واتارو تاكاغي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1967 - مات لوبلان، ممثل أمريكي.
1972 - كارول سماحة، مغنية لبنانية.
1973 - كيفين فيليبس، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1975 - جان كلود دارتشفيل، لاعب كرة قدم فرنسي.
1975 - جودي كرادوك، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1976 - مراد داناجي ممثل تركي.
1978 - أسماء المنور، مغنية مغربية.
1978 - لويز براون، أمريكية هي أول من ولد عن طريق عملية أطفال الأنابيب في العالم.
1979 - خلف السلامة، لاعب كرة قدم كويتي.
1980 - ديامس، مغنية فرنسية / يونانية / قبرصية.
وفيـــــــــات
946 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية.
1471 - توما الكمبيسي، لاهوتي كاثوليكي.
1492 - البابا إينوسنت الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1799 - هشام بن محمد، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.
1834 - صامويل تايلر كولريدج، شاعر إنجليزي.
1974 - حسن شاكر شعاعي، شاعر إيراني.
1980 - فلاديمير فيسوتسكي، مغني وممثل وشاعر روسي.
1985 - صالح شهاب، تربوي كويتي.
2002 - عبد الرحمن بدوي، فيلسوف مصري.
2010 - كامل الأسعد، رئيس مجلس النواب اللبناني.
2011 - زبن الخوالدة، حارس مرمى كرة قدم أردني.
2013 - محمد براهمي، معارض تونسي وأمين عام حركة الشعب.
2016 - خليل إينالجك، مؤرخ تركي.
أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات
اليوم العربي للثقافة.
عيد الجمهورية في تونس.
يوم الدستور في بورتوريكو.
اليوم الوطني في منطقة غاليسيا بإسبانيا.