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بعد تدهور صحة سيرجيو ماركيوني.. تعيين "مايك مانلي" رئيسًا تنفيذيًا لفيات كرايسلر!

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:09 م
بعد تدهور صحة سيرجيو ماركيوني.. تعيين مايك مانلي رئيسًا تنفيذيًا لفيات كرايسلر!
مايك مانلي
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بالإشارة إلى الحالة الصحية للسيد سيرجيو ماركيوني، الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز العالمية، تعلن الشركة  بحزن عميق عن تدهور حالته الصحية وحدوث مضاعفات غير متوقعة خلال هذا الأسبوع بينما كان السيد ماركيوني يتعافى من الجراحة وأن الأمور قد ساءت بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة . ونتيجة لذلك، لن يتمكن السيد ماركيوني من العودة إلى العمل.

كما  أوضح مجلس إدارة FCA عن قربه من سيرجيو ماركيوني وعائلته فى هذه الظروف الصعبة وأكد على المساهمات الغير إعتيادية التي قدمها ماركيوني للشركة عبر السنوات، سواء علي الصعيد الشخصي أو المهني.

ونظراً للظروف الطارئة، قد قرر مجلس الإدارة تسريع عملية إنتقال الإدارة التنفيذية التي كانت تمضي قدمًا خلال الأشهر الماضية وقام بتعيين "مايك مانلي"، رئيسًا تنفيذيًا جديداً للشركة. وبناءً على ذلك، سيقترح مجلس الإدارة خلال إجتماع المساهمين المقبل، الذي سيتم إنعقاده خلال الأيام القادمة، أن يتم إنتخابه لمجلس الإدارة ويكون بمثابة الرئيس التنفيذي للشركة.

ولذلك، ومن أجل توفير السلطة الكاملة والتأكد من إستمرارية العمل للشركة، فقد منح المجلس على الفور السيد مانلي جميع صلاحيات الرئيس التنفيذي، وتشمل مسؤولياته الخاصة بمنطقة NAFTA.

.سوف يواصل السيد مانلي وفريق إدارته في تنفيذ خطة العمل لعام 2018 - 2022 التى تم تقديمها وإعتمادها في 1 يونيو من هذا العام، وهي خطة موضوعة لضمان مستقبل قوي ومستقل للشركة
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