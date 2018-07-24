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روما يقرر مقاضاة برشلونة وبوردو بسبب "مالكوم"

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:10 م
روما يقرر مقاضاة برشلونة وبوردو بسبب مالكوم
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ريهام عبد المحسن
 
أصبح مالكوم الآن لاعب في برشلونة وأن مسئولي روما ليسوا سعداء للغاية. وكان من المتوقع وصول المهاجم البرازيلي إلى روما الليلة الماضية بينما ينتظره المشجعون في المطار.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مالكوم لم يصل أبداً لأن بوردو قرر إلغاء تصريح سفره إلى روما وحصل عليه برشلونة الآن رسميا.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن روما يبدو أنه مستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد برشلونة وبوردو لأنهم ليسوا سعداء للغاية.
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