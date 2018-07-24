أحمد عسيري: نبحث عن التجانس بين اللاعبين خلال الوديات





أوضح أحمد عسيري، لاعب نادي الاتحاد السعودي، أن المباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم ضد كركا السلوفيني كانت مفيدة للغاية.





وقال أحمد عسيري، خلال فيديو لع عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: "مباراة اليوم كانت جداً مفيدة حيث شارك فيها جميع اللاعبين، كل مانبحث عنه هو التجانس وهو ما سيأتي مع المباريات".





ويخوض نادي الاتحاد معسكر إعدادي في النمسا للموسم الجديد، ويسعى رامون دياز المدرب الأرجنتيني الحالي للفريق إلى زيادة التجانس بين اللاعبين والاستفادة من الوديات في رسم بعض الجمل والخطط التكتيكية.





ويتبقى لنادي الاتحاد السعودي في معسكر النمسا مباراتين وديتين ضد الوحدة الإماراتي يوم السبت المقبل ثم مواجهة ضد الفجيرة في الأولى من أغسطس.



