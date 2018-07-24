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البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بدعم من الأرباح الفصلية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:10 م
البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بدعم من الأرباح الفصلية
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وكالات
 
صعدت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الإفصاح عن أرباح فصلية قوية للشركات.

وكان سهما "جولدمان ساكس" و"يونايتد تكنولوجيز" من بين الأفضل أداءً في "داو جونز" حيث ارتفعا بنسبة 1.1%، و2.5% على التوالي.

ودعمت نتائج الأعمال القوية صعود "وول ستريت" بقيادة "ألفابت" الذي ارتفع سهمها لأعلى مستوى على الإطلاق بعد أن سجلت الشركة زيادة في إيرادات بنحو 25%.

وفي الوقت الذي صرح فيه الرئيس دونالد ترامب بأن التعريفات الجمركية هى الاستراتيجية الأفضل، ذكرت تقارير أن الإدارة الأمريكية تعتزم دعم المزارعين المتضريين من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة، بنحو 12 مليار دولار.

وفي بيانات اقتصادية، نمت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، بينما تراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي لأدنى مستوى في 3 أشهر.

وعند نهاية التعاملات، ربح مؤشر "داو جونز" 197.6 نقطة بزيادة بلغت 0.8% إلى 25241.9 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5% إلى 2820.4 نقطة، بينما استقر "ناسداك" عند 7840.7 نقطة، بعدما وصل لأعلى مستوى على الإطلاق خلال التعاملات.
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