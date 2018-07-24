تعرف على خافيير أجيري المرشح المحتمل لقيادة منتخب مصر

دخل المدرب المكسيكي خافيير أجيري دائرة اهتمامات اتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة في ظل عدة ترشيحات على مائدة الجبلاية في الوقت الحالي.









وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى كوبر عقب انتهاء مشاركة مصر في كأس العالم في روسيا وتلاقي ثلاث خسائر أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.









ويعتبر أجيري من لاعب المكسيك الذي نحجوا عقب دخول عالم التدريب قيادة منتخب بلاده للعب في كأس العالم مرتين عامي 2002 و2010 ووصل بالمكسيك إلى دور الستة عشر من المونديال وقتها.





وعمل المدرب المكسيكي في الدوري الإسباني حيث بدأ مشواره مع أوساسونا من 2002 إلى 2006 وقاده للهروب من شبح الهبوط ثم التأهل به لتصفيات دوري أبطال أوروبا بعدما حل رابعًا في الدوري الإسباني.





ثم رحل خافيير للعمل بفريق أتلتيكو مدريد لثلاث سنوات نجح في قيادتهم للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال تواجده مرتين على التوالي قبل إقالته في منتصف موسم 2008-2009.





وعقب انتهاء مشاركة المكسيك في كأس العالم 2010 عاد أجيري إلى إسبانيا مجدداً ولكن تلك المرة من بوابة ريال سرقسطة ولم يلبث معهم سوى موسم واحد فقط وأقيل بسبب سوء النتائج.





بعدها تولى أجيري تدريب إسبانيول ونجح في إبقاء الفريق بالدوري وتجنب الهبوط للدرجة الثانية، وكان ذلك آخر عهده بالكرة الإسبانية، ليقود منتخب اليابان في أغسطس من عام 2014 ولكنه لم يستطع التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية في 2015 بعد الهزيمة في ربع النهائي أمام الإمارات.





ورحل المرشح لخلافة كوبر في منتخب الفراعنة من اليابان إلى الوحدة الإماراتي في 2015 وقاده لعامين توج خلالهما ببطولتي الكأس هناك قبل أن يقرر الرحيل.



