حقيبة ظهر جديدة من "Peak Design" مناسبة للسفر

تعمل شركة Peak Design على توسيع مجموعة منتجاتها من الحقائب الفاخرة مع حقيبة السفر الجديدة Travel Backpack 45L والتي ظهرت اليوم على موقع Kickstarter وسيتم شحنها في الخريف بسعر 299 دولار.





تأتي حقيبةTravel Backpack بأحجام مختلفة 20 لتر 30 لتر و45 لتر، حيث يمكنها حمل أمتعة أكثر من حقيبة Everyday الخاصة بالشركة. كما انها مصممة للضغط بأكبر قدر ممكن في مساحة كبيرة لا تزال تلتزم بلوائح النقل الجوي لشركة الطيران.





لا يوجد في حقيبة Travel Backpack نظام القفل المغناطيسي في منطقة الشحن الرئيسية مثل النظام الموجود بحقيبة Everyday، وبدلًا من ذلك، تستخدم حقيبة Travel سوستة ثقيلة على السطح الخارجي، حيث ينفتح الجزء الخلفي تمامًا للوصول إلى الحقيبة بأكملها، مما يجعل تعبئة الامتعة أمرًا سهلًا.





تشمل حقيبة Travel جراب علوي والذي يمكن وضع الحاسب المحمول او الجهاز اللوحي فيه، هذا وبالإضافة إلى جيوب خفية لجوازات السفر وجيب مبطن وناعم للنظارة الشمسية. كما ان الحقيبة مصنوعة من القماش النايلون المقاوم للطقس وتحتوي على قاع صلب.





يعمل التخزين بشكل مختلف قليلاً عن حقائب Everyday بالنسبة للأمتعة الكبيرة مثل الكاميرات والمعدات الأخرى، حيث تأتي المنتجات الحالية في Peak Design مع العديد من الإضافات المعيارية والمدمجة والتي يمكن إعادة وضعها مع الفيلكرو وطيها إلى أجزاء منفصلة لأي نمط تنظيم يناسبك. كما توجد لوحة تقسيم انسيابي يمكن استخدامها لفصل الحقيبة إلى قسمين.





وعلاوة على ذلك، تقوم شركة Peak Design ببيع أدوات تعبئة مختلفة كمشتريات إضافية لحالات استخدام مختلفة. حيث يوجد حقيبة التعبئة الأساسية لملابسك بسعر 30 دولار، كما يمكنك أيضًا الحصول على حقيبة الغسيل المناسبة لفرشاة الاسنان وماكينة الحلاقة وأدوات النظافة بسعر 60 دولار، هذا وبالإضافة إلى حقيبة التقنية المناسبة للأشياء الصغيرة مثل الواصلات وبطاقات SD وغيرها من الضروريات بسعر 60 دولار. وإذا كنت ترغب في الحصول على سعة تخزين مناسبة للكاميرات، فستحتاج إلى حقيبة الكاميرا التي يتراوح سعرها من 50 دولار للحقيبة الصغيرة إلى 90 دولار للحقيبة الكبيرة.



