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عاجل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:04 م
عاجل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو
سامح شكري
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قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا مساء اليوم الثلاثاء، من نظيره الأمريكي "مايك بومبيو" تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية في شقيها السياسي والاقتصادي، فضلًا عن التشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية الأمريكي، أكد خلال الاتصال على حرص الولايات المتحدة الكامل على تعزيز علاقتها الإستراتيجية مع مصر، وعلى التزامها بدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا من خلال آليات التعاون القائمة بين البلدين، بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري، وبما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الدعم الأمريكي لمصر والتوجه نحو إزالة أية معوقات في هذا الشأن.

وثمن الوزير الأمريكي الجهود المصرية في مجال تحقيق المصالحة الفلسطينية والتعامل مع قضايا المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار. 

ومن جانبه، أكد الوزير شكري على الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم وتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، وحرص مصر على متابعة التواصل والتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "بومبيو" أعرب خلال الاتصال عن تطلعه لاستقبال وزير الخارجية المصري في واشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مسار العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتشاور بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وقد أعرب الوزير شكري عن تطلعه لزيارة واشنطن.
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