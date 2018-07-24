"العاصمة الإدارية".. مشروع عالمي يكتظ بالمشروعات القومية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة و البرلس، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، و محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 580 ميجا وات، من خلال الفيديو كونفرانس من داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.





ودائمًا ما يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروعات الجاري تنفيذها، حيث يتعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وترصد "الفجر"، أبرز المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.





وضع حجر الأساس

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجر الأساس لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في بداية 2016م، وأعلن إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها.





محطات كهربائية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، 8 مشروعات بمجال الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر الفيديو كونفرانس، منها؛ المرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، و محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 580 ميجا وات، من خلال الفيديو كونفرانس من داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.:





فندق الماسة

ولم يكن افتتاح محطات الكهرباء، المشروع الأول في العاصمة الإدارية، بل سبقه فندق الماسة كابيتال، حيث يعد أول المشروعات التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاحها في العاصمة الادارية الجديدة، في 7 أكتوبر 2017م، تزامنًا مع الذكرى 44 لانتصار أكتوبر على مساحة تقدر بأكثر من 10 أفدنة وأقيم عليها قاعة مؤتمرات ومسجد ومول تجاري ومنطقة بحيرات بحضور نخبة كبيرة من المطربين المصريين والعرب بالإضافة لعدد كبير من رموز الدولة المصرية.





مسجد الفتاح العليم

وفي مطلع العام الجاري، أعلن عن إقامة أول صلاة بمسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية، والذي يعد من أكبر المساجد حول العالم، والمقام على مساحة 59 فدانا ويقع على الطريق الدائري الأوسط الجديد، وسيكون المسجد الرئيسي للدولة.





كنيسة ميلاد المسيح

وعقب افتتاح المسجد مباشرة، شهد "السيسي"، افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" على هامش حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه البابا تواضروس الثاني، بكنيسة "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعد أكبر كاتدرائية بمنطقة الشرق الأوسط.





جامعة كندا

وشهدت العاصمة الافتتاح المبدئي لجامعة كندا بالعاصمة الإدارية الجديدة، في شهر يونيو المنصرم، والذي نظمته جامعة كندا في مصر وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والشركاء الكنديون والمصريون، الذين شاركوا في التخطيط والإشراف والتنفيذ لإنجاز مشروع عالمي على أرض مصرية متمثل في جامعة كندا بمصر على أحدث طراز تعليمي عالمي.





كوبري مطار العاصمة

كما قام الرئيس بافتتاح كوبري مطار العاصمة الإدارية الجديدة " كوبري المهندس سليمان متولي "، عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس.



