تعرفي على تمرين "البلانك".. وطريقة تطبيقه!

هل سبق أن سمعتِ بتمارين البلانك؟ إنها على درجة عالية جداً من الفائدة؛ من حيث تقوية النسيج العضلي والبدني وتعزيز الكتلة العظمية، بالإضافة لكونها تسهّل من عملية التنفس بشكل ملحوظ.





احرصي على ممارسة هذه التمارين الرياضية سواءً كنتِ حاملاً أو إن كنتِ تريدين تخسيس منطقة البطن وشدّها وكذلك الذراعين والفخذين.





تمرين البلانك كم يحرق

يعمل تمرين البلانك على حرق الدهون بشكل سريع وعالٍ، شريطة أن تكوني قد حسبتِ جيداً الكتلة العظمية والعضلية والدهنية في جسمكِ. ويكون هذا من خلال تكثيف ممارسة التمارين الرياضية هذه وأخذ استراحة لبعض الوقت توازي الدقائق التي أمضيتها في اللعب، ومن ثم معاودة الممارسة من جديد.





احرصي على ترك ما لا يقل عن ساعتين بعد تناول الطعام (الوجبات الرئيسة) إن أردتِ ممارسة تمارين البلانك.





تمرين البلانك للحامل

بوسع الحامل ممارسة التمارين الرياضية كلها إن هي استطاعت المحافظة على بطنها سليما من الضغط، كما أن الحفاظ على قوام العامود الفقري سليماً مهم أيضاً؛ لحساسية الأمر بالنسبة للحامل. استشيري طبيبكِ قبل ممارسة هذه التمارين وغيرها واعهدي إليه بتقدير الوقت المناسب.





فوائد تمرين البلانك

تعمل تمارين البلانك على تنشيط الدورة الدموية جيداً في الجسم؛ ذلك أن الخمول الذي يعتري الدورة الدموية قد يؤدي للدوار وثقل الحركة. بالإضافة لكون تمارين البلانك تعمل عى تقوية النسيج العضلي في الجسم عدا عن تعزيز الكتلية العظمية لديكِ. تؤدي هذه التمارين أيضا لتسهيل عملية التنفس وتسريعها.





طريقة تطبيق تمرين البلانك

اسندي الجسم بشكل صحيح، ومن ثم مدّي الأطراف والجذع بطريقة مستقيمة نحو جهات عدة، بالإضافة لقدرتكِ العالية على إسناد جسمكِ بشكل مستقيم على كوعيكِ والرفع، مع الاحتفاظ بقدرة تنفس عالية في الأحوال كلها.





تمرين البلانك للبطن

يعمل تمرين البلانك على تقوية عضلات البطن وأنسجته، وكذلك الصدر والذراعين. احرصي على قبض التنفس بقوة، ومن ثم الشدّ بشكل جيد ورفع الجسم نحو الأعلى والنزول مجدداً وهكذا. تعدّ تمارين البلانك على شدّ البطن، بل هي من أكثر التمارين الناجحة في هذا السياق.