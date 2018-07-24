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"الكهرباء": مصر لديها الإمكانيات لتوليد 90 كيلو ألف ميجاوات من مصادر متجددة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:01 م
الكهرباء: مصر لديها الإمكانيات لتوليد 90 كيلو ألف ميجاوات من مصادر متجددة
أيمن حمزة
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داليا الحسين
 
قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن العالم ينظر إلى مصر كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه المسئولية وهو يضع ملف الطاقة على رأس الأولويات لتأمين احتياجات الشبكة القومية.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين أن مصر لديها الإمكانيات لتوليد 90 كيلو ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة سواء "الشمس والرياح".
المزيد عن: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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