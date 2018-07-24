رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء السابق: تعرض مصر لهذا الكم من الشائعات ليس مصادفة

قال الدكتور حسام الجمل، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء السابق، إن تعرض مصر لكم كبير من الشائعات ليس صدفة، مشيرًا إلى أن هناك جهات ممولة لبث الشائعات بهدف خلخلة الدولة.





وأشار "الجمل"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي غير مكلف، موضحا أن المتحدثين الإعلاميين للوزرات عليهم دور كبير في الرد على الشائعات.



