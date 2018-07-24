إنتر ميلان يتعادل مع شيفيلد وديا تحضيرا للموسم الجديد

تعادل فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم أمام فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي بهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذي جمع بينهم مساء اليوم تحضيراً للموسم الجديد.









تقدم شيفيلد بالهدف الأول فى الدقيقة 28 عن طريق ماك جولدريك، وتعادل الأرجنتيني ماورو ايكاردي للإنتر في الدقيقة 35 لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.









ويتبقى لإنتر ميلان 3 مباريات ودية خلال فترته التحضريية، أمام تشيلسي الإنجليزي ثم ليون الفرنسي وأخيراً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.



