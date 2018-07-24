نائب محافظ القاهرة يكشف الموقف من إخلاء منطقة الموسكي

قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إن الحريق الذي نشب في 6 جوهر القائد يتبع حي وسط القاهرة وليس في الموسكي، لافتًا إلى أن تحديد أسباب الحريق يترك لجهات التحقيق.





وأضاف "أيمن"، خلال تصريحات تليفزونية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يكون هناك إهمال أو عدم إلتزام باشتراطات الحماية المدنية تسبب في وقوع الحادث.



