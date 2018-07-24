نائب محافظ القاهرة يكشف الموقف من إخلاء منطقة الموسكي
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:55 م
رقية جمال
قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إن الحريق الذي نشب في 6 جوهر القائد يتبع حي وسط القاهرة وليس في الموسكي، لافتًا إلى أن تحديد أسباب الحريق يترك لجهات التحقيق.
وأضاف "أيمن"، خلال تصريحات تليفزونية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يكون هناك إهمال أو عدم إلتزام باشتراطات الحماية المدنية تسبب في وقوع الحادث.
وعن إمكانية العمل على إيجاد حل جذري للمنطقة وإخلاءها، أكد نائب المحافظ، أن هناك حملات مستمرة تتم في هذه المنطقة، ودائمًا مايكون هناك كر وفر وعودة مرة أخرى، لافتًا إلى أن منطقة الموسكي تقع في نطاق القاهرة الخديوية ومكان ذات طراز معماري متميز، وهناك إحصائيات بكافة الباعة الجائلين، وهناك دراسات وحلول جذرية لهذه المنطقة جاري دراستها، لافتًا إلى أنهم يعملوا حاليًا على تقليص الزحام وفرض ضوابط وإشتراطات الحماية المدنية والبيئة بالمنطقة.
المزيد عن: منطقة الموسكي محافظة القاهرة أخبار مصر