الرئاسة: جميع المشروعات القومية في مصر تتم على أعلى مستوى
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:50 م
أمنية فوزي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم إنجاز المحطات الكهربائية التي تم افتتاحها اليوم في زمن قياسي.
وأكد "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن ما تم في المحاطات الكهربائية إعجاز بكل المقاييس، كما قال رئيس شركية سيميز، مستكملًا: "ملحمة كبيرة جدًا، ومشروع قومي كبير تم إنجازه في وقت قصير".
وأضاف أن الـ3 محطات على أعلى مستوى، ويضيفوا 50% من القدرة على الخدمة، في زمن قياسي، وزير الكهرباء أكد أنه يجب أن يدخل زمن إنشاء المحطات في موسوعة الأرقام القياسية، متابعًا: "هذا المشروع لم يرى النور إلا بإرادة قوية وحوكمة وتكاتف كل الجهود".
وأشار إلى أن جميع المشروعات القومية في مصر تتم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي شيء مجاني؛ بل كل شيء يحتاج إلى مجهود كبير على العديد من المستويات.
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