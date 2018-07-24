عاجل.. استمع إلى ألبوم إليسا الجديد كاملًا عبر "يوتيوب" (فيديو)

يضم الألبوم 16 أغنية، باللهجتين المصرية واللبنانية، تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم محمد يحيى، رامى الشافعى والشاعر شادى نور والموزع الموسيقى كميل خورى، ووليد سعد، وأخرين.





ويقدم "الفجر الفني" لجمهوره جميع أغاني الألبوم في السطور التالية:





إلى كل اللي بيحبوني





مريضة اهتمام





نفسي أقوله





بينا نعشق





حكايات





كرهني





أنا وحيدة





من عينيا دي





بين قلبي وقلبك





انت ومعي





لسه فيها كلام





وحشتوني





ارتاح وعيش





عالمخفي





مفيش أسباب



