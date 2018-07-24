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إيفونا يصدم الأهلي ويقترب من هذا النادي

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:41 م
إيفونا يصدم الأهلي ويقترب من هذا النادي
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الفجر الرياضي
 

كشفت تقارير صحفية مغربية أن فريق الوداد البيضاوى المغربي، اقترب من استعادة الجابونى ماليك إيفونا مهاجم النادى الأهلى السابق وضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقطع مسؤولي الوداد البيضاوي شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع "إيفونا" من أجل العودة للفريق في الموسم الجديد، لتدعيم خط هجوم الفريق المغربي.

 

وكان إيفونا انضم لصفوف الأهلي المصري قادمًا من الوداد البيضاوي عام 2015، قبل أن ينتقل إلى نادي تيانجين الصيني في الصيف الماضي، مقابل 8.5 مليون دولار، مع وجود بند يمنح الأهلي 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ آخر.

المزيد عن: كورة رياضة الوداد البيضاوي الأهلي إيفونا
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