محور دفاعي ممتاز.. أبرز المعلومات عن لويز أنطونيو لاعب الشباب السعودي الجديد





تعاقد نادي الشباب السعودي مع لاعب الوسط البرازيلي لويز أنطونيو من صفوف تشابيونسكي البرازيلي لمدة موسمين وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.





ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البرازيلي الجديد لمعسكر الفريق الحالي في سلوفينيا يوم الخميس المقبل لإتمام التعاقد وإجراء الكشف الطبي.





يعد البرازيلي لويز أنطونيو، البالغ من العمر 27 عامًا، محور دفاعي طوله وتبلغ قيمته السوقية ما يعادل 7 مليون ريال، متميز بافتكاك الكرة والتمرير القصير والطويل وبناء اللعب.





بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي تحت 19 عامًا في 2009 ومن ثم صعد في 2010 إلى رديف فلامنجو حتى 2012 عندما لعب في صفوف الفريق الأول.





استمر مع فلامنجو حتى عام 2011 وخاض معهم 118 مباراة وسجل 7 أهدف وصنع هدفين لزملائه، وخرج إعارة في 2016 إلى سبورت ريسيف ولعب فقط 5 مباريات.





ولعب في صفوف نادي باهيا البرازيلي على سبيل الإعارة أيضًا وخاض معهم 14 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.





وفي 2017؛ انضم لفريق تشابيونسكي البرازيلي لعب معهم 47 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، أما مع منتخب البرازيل لعب مع الفريق تحت 20 عامًا 5 مباريات فقط.



