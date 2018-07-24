عضو بجمعية 6 أكتوبر للتنمية السياحية: 942 غريقًا بشاطئ النخيل منذ عام 2005

قال محمد حمدى، عضو بجمعية 6 أكتوبر للتنمية السياحية، إن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية شهد 942 حالة غرق منذ عام 2005 إلى عام 2018، لافتَا إلى أن هذا الرقم مبنى على دراسة من خلال مشرحة كوم الدكة.



