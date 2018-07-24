عضو بجمعية 6 أكتوبر للتنمية السياحية: 942 غريقًا بشاطئ النخيل منذ عام 2005
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:36 م
كساب أحمد
قال محمد حمدى، عضو بجمعية 6 أكتوبر للتنمية السياحية، إن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية شهد 942 حالة غرق منذ عام 2005 إلى عام 2018، لافتَا إلى أن هذا الرقم مبنى على دراسة من خلال مشرحة كوم الدكة.
وأضاف "حمدى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، ببرنامج "90 دقيقة"، أن غرق المواطنين يعود إلى أن حاجز الأمواج غير مطابق للمواصفات المتبعة ويجب تعديله، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن إدارة الشاطيء لم يتم تغيرهم منذ سنين طويلة، ولهذا لا يقومون بأي أعمال تطوير للشاطيء.
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