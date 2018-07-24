رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط: قطر تظلم شعبها وتقتل مواهبه

قال أمجد طه، رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن قطر تظلم شعبها، وتقتل مواهبها بسبب تجنيس الأجانب.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن دول الخليج يرفضون التجنيس في الألعاب، ويرون أنه ظلم لأهل البلد، موضحًا أن "قطر تجنس إسرائيليين في عدة منابر رياضية وإعلامية وسياسية".



