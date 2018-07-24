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رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط: قطر تظلم شعبها وتقتل مواهبه

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:34 م
رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط: قطر تظلم شعبها وتقتل مواهبه
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هدى عبدالرازق
 
قال أمجد طه، رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن قطر تظلم شعبها، وتقتل مواهبها بسبب تجنيس الأجانب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن دول الخليج يرفضون التجنيس في الألعاب، ويرون أنه ظلم لأهل البلد، موضحًا أن "قطر تجنس إسرائيليين في عدة منابر رياضية وإعلامية وسياسية".

وأكد أن "النظام القطري يستبدل العنصر العربي بالفارسي والتركي والإسرائيلي، ويحاولون إحداث تغيير ديموجرافي في التركيبة العربية".
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