مسؤول إسرائيلي: "حماس" تقيم مصانع صواريخ في لبنان

اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، حركة "حماس" بإقامة مصانع صواريخ جنوبي لبنان، وطالب دانون مجلس الأمن الدولي بإعلانها "حركة إرهابية".





وقال داني دانون، اليوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" تقيم مصانع صواريخ ومعسكرات تدريب جنوبي لبنان بتمويل من إيران وتحت رعايتها، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي".





ونقلت الهيئة تصريحات دانون، التي أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، التي قال فيها: "حماس وسعت خلال الأشهر الأخيرة نشاطاتها على الأراضي اللبنانية ووسعت تعاونها مع حزب الله".





وأضافت الهيئة أن دانون توجه إلى أعضاء مجلس الأمن قائلا: "الكثير من الشخصيات في هذا المبنى نسوا من هي حركة حماس، فهي التي تقوم بأعمال إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل، كما تحتجز سكان قطاع غزة كرهائن".





وتابع: "إن حركة حماس أصبحت مشكلة دولية وحان الوقت كي يعلن عنها مجلس الأمن الدولي حركة إرهابية كونها لا تختلف عن تنظيم "القاعدة" أو "داعش" الإرهابيين".



