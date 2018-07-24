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عاجل.. "روتانا" تطرح ثاني أغاني ألبوم إليسا الجديد "نفسي أقوله"

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:30 م
عاجل.. روتانا تطرح ثاني أغاني ألبوم إليسا الجديد نفسي أقوله
نفسي أقوله
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محمد جمال دسوقي
 
طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها على "يوتيوب" ثاني أغنية من ألبوم إليسا الجديد "كل اللي بيحبوني"، بعنوان "نفسي أقوله".

"نفسي أقوله" ثاني أغانى ألبوم "إلى كل اللى بيحبونى" المقرر طرحه الليلة، عبر قناة شركة روتانا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات على المولى، وألحان رامى الشافى.

يضم الألبوم 16 أغنية، باللهجتين المصرية واللبنانية، تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم محمد يحيى، رامى الشافعى والشاعر شادى نور والموزع الموسيقى كميل خورى، ووليد سعد، وأخرين.

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