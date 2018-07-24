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هل يقود كونتي سفينة ميلان ؟

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:31 م
هل يقود كونتي سفينة ميلان ؟
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ريهام عبد المحسن
 


أفادت تقارير صحفية إيطالية برغبة ميلان في التعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي لخلافة جينارو جاتوزو.


وكشف موقع فوتبول إيطاليا بأن ليوناردو المرشح لمنصب المدير الرياضي الجديد في ميلان تواصل مع كونتي إذا كان بإمكانه تدريب الروسونيري.


وذكر الموقع أن كونتي حاليا في أزمة مع تشيلسي ويطالب بالحصول على تعويضات مالية بسبب التأخر في إقالته.


وأفاد الموقع الإيطالي بأن أنباء تواصل ميلان مع كونتي تزعج جاتوزو الذي لا زال في مرحلة التطور كمدرب.

 

 

 

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