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المسلماني: أداء وزارة الآثار في التعامل مع تابوت الإسكندرية يساوي صفر

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:28 م
المسلماني: أداء وزارة الآثار في التعامل مع تابوت الإسكندرية يساوي صفر
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن تابوت الإسكندرية أثار ضجة في العالم كله منذ ظهوره، وهذا أدى لحملة إعلامية كبرى للترويج للسياحة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تستثمر هذه الفرصة بل على العكس تمامًا، معقبًا: "ما فيش أفشل من الأداء التسويقي لمصر في حادث تابوت الإسكندرية". 

وتابع "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن العالم بدأ يتحدث من جديد عن لعنة الفراعنة بسبب تابوت الإسكندرية، رغم عدم وجود هذه اللعنة من الناحية العلمية.

وأشار إلى أن مسؤولي المجلس الأعلى للأثار نفوا بشكل مطلق وجود ما يسمى بـ لعنة الفراعنة، وهذا الأمر إذا أستمر كان من الممكن أن يتسبب في الدعاية السياحة لمصربشكل كبير للغاية، معقبًا: "كنا نسيب الجدل يدور حول الحضارة المصرية، عشان نستمر أطول فترة ممكنه في حديث العالم، منتهى سوء الأداء والتقدير في مواجهة حملة إعلامية ضخمة لمصر، أداء وزارة الأثار يساوي صفر".
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