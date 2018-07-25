كواليس جديدة في أزمة نتائج "أولاد الأكابر" المحجوبة.. ومصادر بالتعليم: "لا واسطة مع الغشاش"

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملف موضوع حجب النتيجة لـ83 طالب ثانوية عامة، والمشهورين بلجان "أولاد الأكابر"، أمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإحالته للشؤون القانونية، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار فيه.





وكشفت مصادر بالديوان لـ"الفجر"، عن الكواليس الحالية في الأزمة، قائلة إن هؤلاء الطلاب إذا تظلموا، ومن يوجد له حق من بينهم وجاء بمستندات تثبت حقه، سيخوض الدور الثاني، أما الغشاش ولم يكن له أى حق لن يخوض الدور الثاني.





وأضافت المصادر، أن الشؤون القانونية بالتربية والتعليم أكدت أنه لا تهاون ولا واسطة لـ"الغشاشين"، ومن يوجد له حق سيأخذه، مشددة على ثبات موقفها في ذلك الأمر.



