ميلان يواصل استعداداته لمواجهة مانشستر يونايتد

خاض فريق إي سي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية في مركز (ستاب هاب) بمدينة لوس أنجليس الأمريكية تحت قيادة مدربه جينارو غاتوزو، استعداداً لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب (روز باول)، ضمن النسخة التاسعة لبطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.







وستكون مباراة يونايتد فجر الخميس، هي الأولى لميلان في منافسات كأس الأبطال الدولية، قبل أن يلتقي "الروسونيري" الأربعاء المقبل، مع توتنهام هوتسبير، قبل أن يختتم جولته الأمريكية بملاقاة برشلونة بعدها بأربعة أيام.







يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز السادس لبطولة الدوري الإيطالي (سيري آ)، كما وصل لنهائي الكأس المحلي عن نفس الموسم والذي خسره لصالح يوفنتوس برباعية نظيفة.