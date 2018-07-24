عاجل.. أخبار السعودية اليوم | منظمة الطيران المدني تتفاعل مع تغريدة هيئة الطيران المدني

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تفاعل حساب منظمة الطيران العالمية، مع تغريدة لحساب الهيئة العامة للطيران المدني في تويتر.





وأبدى الحساب شكره وتقديره لهيئة الطيران المدني، بمناسبة استقبال 130 طالبة في الرياض وجدة، ضمن الدفعة الثانية من المتقدمات لـ"دبلوم المراقبة الجوية" المنتهي بالتوظيف.





وقالت "الإيكاو" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكر خاص لهيئة الطيران المدني السعودي لتشجيع المرأة، وإتاحة فرص الالتحاق بدراسة المراقبة الجوية كمبادرة لتنفيذ استراتيجية ‫الإيكاو، للمساواة في العمل".⁩





ويأتي هذا من منظمة الطيران المدني العالمية المسؤولة عن قطاع الطيران المدني في العالم؛ تفاعلاً مع الحراك الذي يصير بالسعودية، وتمكين المرأة من العمل بالقطاع.



