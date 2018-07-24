شقيق ضحية دمياط: "لقيت أختي عريانة وراسها مقطوعة.. منه لله جوزها"
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:37 م
أمنية فوزي
روّى إبراهيم حامد، شقيق الزوجة التي قتلها زوجها بدمياط، تفاصيل مقتل شقيقته وأبنائها على يد زوجها، موضحًا أنه كان يوجد خلاف بينهما منذ 10 أيام أدى إلى تركها لمنزلها، ولكنهما تصالحا وعادت إلى المنزل.
وأضاف "حامد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم الواحدة صباحًا من الجيران يخبروه بالواقعة، متابعًا: "لقيت المنظر فوق الخيال؛ أختى عريانة ومقطوع رقبتها وبطنها متقطعة، وأبنائها مقتولين، منه لله".
وأوضح أن الزوج ذبح زوجه، وقتل أبنائه عن طريق الأقراص السامة، ثم قتل نفسه، لافتًا إلى أنهما كان لديهما 4 أبناء، وتم إنقاذ طفلين منهم.
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