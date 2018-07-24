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إلغاء ودية بنى سويف وانبي للخشونة الزائدة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:34 م
إلغاء ودية بنى سويف وانبي للخشونة الزائدة
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محمد الحسيني
 

ألغيت المباراة الودية بين فريق بنى سويف الرياضى وانبي والتى جاءت فى إطار سلسلة المباريات الودية للفريق السويفي بمعسكر الإعداد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. 


وتم إلغاء المباراة فى الدقيقة 43 من الشوط الأول عقب تدخل أحد لاعبي إنبي على لاعبي بنى سويف بخشونة وحماس مفرط .


وقال محمد يوسف الفنى لبنى سويف الرياضى : لم تستكمل المباراة حفاظا على ع لاعبي الفريق خاصة بعد تدخل أحد لاعبي إنبي على معتز محروس لاعب بنى سويف .

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