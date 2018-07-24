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إخلاء منزل من 7طوابق بعرب العيايدة بالخانكة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:35 م
إخلاء منزل من 7طوابق بعرب العيايدة بالخانكة
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محمد نبيل
 
قامت الاجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة المهندس مجدى نجاح رئيس المدينة ونائبه طلال ربيع بأخلاء منزل مكون من 7طوابق بعرب العيايدة التابعة لمدينة الخانكة.

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة في تصريح له "انه تم معاينة العقار المكون من 7 طوابق بقرية المنية التابعة للوحدة المحلية بعرب العيايدة من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة والادارة الهندسية المبني علي مساحة 100 متر ووجد شروخ بالادوار المختلفة للمبني ووجود ميول ظاهرة بالمبني وتم اخلاء المبني من السكان وكذا المباني المجاورة للمبني.

وأشار "طلال" أن اللجنة قررت ازالة 4 اربعة طوابق من المبني وهي الثالث والرابع والخامس والسادس والابقاء علي الدور الأول والثاني والثالث وتم توقيع الجميع علي الاخلاء وتم عمل محضر من قبل رجال الشرطة وجارى تكليف مقاول للازالة.
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