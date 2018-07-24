مندوب مصر بمجلس الأمن: نتطلع لأي مبادرة جادة لعودة الحوار بين فلسطين وإسرائيل
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:34 م
كساب أحمد
قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن الدولي، إن مصر تتطلع لأي مبادرة جادة لعودة الحوار بين فلسطين وإسرائيل، لافتَا إلى أن القضية الفلسطينية هي محورية للشرق الأوسط.
وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن مصر تكرر دعوتها لاستعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسس المحددات الدولية.
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