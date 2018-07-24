مندوب مصر بمجلس الأمن: نتطلع لأي مبادرة جادة لعودة الحوار بين فلسطين وإسرائيل

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن الدولي، إن مصر تتطلع لأي مبادرة جادة لعودة الحوار بين فلسطين وإسرائيل، لافتَا إلى أن القضية الفلسطينية هي محورية للشرق الأوسط.



