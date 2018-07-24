مطارات دبي الأولى عالميا في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية 2018

أشاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي بفوز مطارات دبي بجائزة أفضل مؤسسة في العالم في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية للعام 2018.





جاء ذلك خلال تسلم سموه الجائزة من قبل ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي والدكتور مروان إبراهيم مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي.





ودعا سموه فريق العمل في مطارات دبي لمواصلة الجهود للمضي قدما على طريق الريادة والتفوق بما يخدم رؤية حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بقطاع الطيران الذي من المتوقع أن يصل إسهامه في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 35 في المائة في العام 2020.





ويأتي فوز مطارات دبي بجائزة استمرارية الأعمال من قبل مجلة CIR البريطانية الأكثر شهرة عالميا في مجال استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر بعد قيام فريق من الخبراء بالاطلاع على طلب الترشيح الذي تقدمت به مطارات دبي للتنافس على الفوز بالجائزة والتصويت لصالحها متقدمة بذلك على مؤسسات دولية عريقة.





وقال ماجد الجوكر: " إن هذا التقدير العالمي يأتي نتيجة لاستمرارية الجهود التي نقوم بها لضمان بقاء مطار دبي نموذجا في مجال ضمان الاعمال واستمراريتها في الحالات الطارئة وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لفريق القيادة في مطارات دبي ".





وذكر الدكتور مروان إبراهيم أن اختيار مطارات دبي للفوز بهذا اللقب جاء تتويجا لجهود حثيثة على مدار الساعة لتوفير أفضل بيئة عمل ضمن مطار يتعامل مع أكثر من 1100 حركة و 130 ألف مسافر يوميا إلى جانب أكثر من 100 ألف موظف يوفرون خدمات مميزة للمسافرين على مدار الساعة.





يشار إلى أن مطارات دبي فازت بجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في المجال نفسه للعام 2017 مقدمة من قبل المعهد البريطاني لاستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية.. فيما اختير نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي شخصية العام 2017 في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية تقديرا لجهوده على هذا الصعيد في حين حصل مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي على شهادة تقدير خاصة نظرا لإسهاماته في مجال استمرارية الأعمال في القطاع العام.