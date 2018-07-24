تعرف على موعد وتفاصيل مباراة الغد بين الهلال وفورتونا الألماني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة مديره الفني جورجي خيسوس، لخوض المباراة الودية الثالثة، في المعسكر الخارجي بمدينة لينز النمساوية.









ويخوض الزعيم الهلالي مباراته الثالثة غدًا الأربعاء، أمام فورتونا دوسلدورف الألماني، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.









وتجري أحداث مباراة الهلال وفورتونا غدًا في مدينة زي لام سي النمساوية، وعلي ملعب برامبيرج.









ويواصل الهلال استعداداته المكثفة، قبل بداية الموسم الجديد 2018-2019، والذي سيشهد منافسة قوية علي الصعيد المحلي والآسيوي.



