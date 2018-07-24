اتحاد الكرة يكشف عن المرشح الاقرب لقيادة المنتخب

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن أقرب المرشحين لتولي المهمة الفنية لمنتخب مصر خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية:" المكسيكي أجيري هو الأقرب لتولي المهمة الفنية للفراعنة في الفترة المقبلة بسبب توافق أجره مع متطلبات الاتحاد".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم عن 4 مرشحين لتولي المهمة الفنية للفراعنة وهو الإسباني كيكي والبوسني خليلوزيتش، والكولومبي بينتو والمكسيكي أجيري.