متحدث الكهرباء يعلق على إنشاء المحطة العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إنشاء محطة كهرباء عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديد خطوة كبرى نحو التنمية.

أضاف حمزة في مداخلة هاتفية ببرنامج "ماوراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، أن ما يحدث في قطاع الكهرباء يمثل إضافة كبيرة للقدرات الكهربائية في مصر التي تدعم كافة المشروعات التنموية.

لفت حمزة إلى أن الطاقة الانتاجية للمحطات الثلاثة 14400 ميجاوات.