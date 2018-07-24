القومي للبحوث الفلكية يرحب بالزائرين لرصد ظاهرة الخسوف الكلى للقمر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "متمثلاً فى فريق الرصد العلمى بمعمل أبحاث الشمس"، ترحيبه بالزائرين الكرام المتخصصين والهواة المهتمين برصد مثل ظاهرة الخسوف الكلى للقمر، مشيرا إلى أن حضور رصد هذه الظاهرة متاح مجاناً دون رسوم للأفراد العاديين كهدية من المعهد لزواره ومتابعيه الكرام بغرض إثراء المعرفة العلمية لكافة الأعمار، موضحا أنه مسموح للزائرين باصطحاب الأطفال بشرط الالتزام بالجو العلمى العام للمكان وللحدث.









وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن فعاليات رصد الخسوف الكلى للقمر تبدأ فى الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبلة 27 يوليو بمحاضرة علمية مبسطة عن الخسوف القمرى وأهمية هذا الحدث العلمى الهام تحديداً تعقد بمرصد حلوان، وأن الخسوف يبدأ بمرحلة شبه الظل فى الساعة 7: 15 مساءً ولن ترى العين المجردة أى تغيير يذكر فى هذه المرحلة، موضحة أن بداية تلامس القمر مع ظل الأرض فى الساعة 8: 24 مساءً وبداية من هذا التوقيت سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً فى قرص القمر مع بعض النقصان فى درجة لمعانه.





وكشف المعهد أنه يصبح الخسوف كلياً فى الساعة 9: 30 مساءً ويستمر حتى الساعة 11: 45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض فى الساعة 12: 19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى فى منطقة شبه الظل (التى لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1: 29 بعد منتصف الليل.





وأكدت أنه ستكون هناك إمكانية لأداء صلاة الخسوف بالمسجد الموجود بالمعهد لمن أراد ذلك،لافته إلى أن النظر للقمر أثناء فترة الخسوف لا يضر العين البشرية، لكن التحديق فى القمر بلمعانه لفترة طويلة قد يصيب العين وقتياً ببعض الزغللة التى تنتهى بعد دقائق، ويمكن التخلص منها فوراً بوضع قطعة من الثلج أو أى شيء بارد على العين بعد غلق الأجفان.