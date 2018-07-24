انطلاق مشروع ترميم كتب كلية البنات جامعة عين شمس
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:27 م
انطلق يوم الأحد الماضي، فعاليات مشروع ترميم وتجليد وتغليف كتب مكتبة كلية البنات جامعة عين شمس للآداب والعلوم والتربية، تحت رعاية الدكتورة رقية شلبي عميد الكلية، والدكتور أيمن وزيري، رئيس اتحاد الأثريين المصريين.
وبحسب البيان الذي صدر، يقام على هامش المشروع تقديم محاضرات نظرية لطلاب قسم التاريخ بالكلية، يلقيها الدكتور يوسف محمد عقل مدير عام ترميم المخطوطات بوزارة الآثار، وعلي ضاحي مدير عام المتابعة والتدريب بإدارة التوثيق الأثري بوزارة الآثار، متضمنة استعراض مراحل التوثيق والتسجيل العلمى للمخطوطات، وأبرز الطرق العملية المستخدمة فى صيانة الكتب والمخطوطات الأثرية بالمكتبات والمتاحف.
كما يعقب المحاضرات النظرية انعقاد ورش عمل لتدريب الطالبات علي أهم فنون ومهارات الترميم والتجليد والصيانة والتغليف للكتب، فضلًا عن مشاركة الطالبات في أعمال التطبيق والتنفيذ العملي لترميم مجموعة من كتب المكتبة .
وأوضح الدكتور يوسف عقل مدير عام ترميم المخطوطات بوزارة الآثار، أن أهداف المشروع تكمن في الانتهاء من ترميم وتجليد وتغليف نحو 150 كتابًا بمكتبة الكلية، تمهيدًا لاستئناف الأعمال بالموسم الصيفي المقبل، في إطار الدمج العملي بين المباديء النظرية والتطبيقات العملية لطالبات الكلية، وتعزيز معاني الولاء والانتماء للطالبة نحو الكتاب، إلي جانب توفير العديد من الموارد والنفقات المالية وتوجيهها نحو البرامج التنموية للبني الأساسية للكلية وتراثها الثقافي.
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