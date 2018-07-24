متحدث البرلمان يكشف حقيقة تأجيل مناقشة برنامج الحكومة لتغيب "مدبولي"
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:28 م
رقية جمال
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن ماتردد حول تأجيل جلسة مناقشة بيان الحكومة لتغيب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، غير صحيح، موضحًا أن مجلس النواب بدأ اليوم في مناقشة بيان الحكومة من العاشرة صباحًا وحتى الآن مازالت جلسة المناقشة مستمرة، لافتًا إلى أن عدد من تقدموا بطلب الكلمة بجلسة المناقشة نحو 260 نائب.
وأكد "حسب الله"، خلال تصريحات تليفزونية، اليوم الثلاثاء، أن هناك ممثل للحكومة حضر جلسة مناقشة برنامج الحكومة، وهو المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موضحًا أن رئيس الوزراء سوف يحضر جلسة الغد للتعقيب على تقرير اللجنة التي انتهت إليه، ثم التصويت على برنامج الحكومة، منوهًا أنه وفقًا للائحة ليس هناك ضرورة لحضور رئيس الوزراء جميع مناقشات برنامج الحكومة.
على جانب أخر، أوضح متحدث البرلمان، أن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري؛ لكونها صادر بحقها حكم محكمة اقتصادية بإدانتها، والدكتورة سحر الهواري طعنت على الحكم، إلا أن اللجنة التشريعية حسمت الأمر وقالت إننا أمام حكم نهائي صادر بحقها، وأوصت بإسقاط عضويتها، وهو ماسيتم التصويت عليه غدًا بإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري فقط، موضحًا أن رئيس البرلمان أشار إلى أنه عندما تنتهى تقارير لجنة القيم حول إسقاط عضوية نواب أخرين يتم إحالتها لهيئة المكتب للتصرف بها.
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