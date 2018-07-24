متحدث البرلمان يكشف حقيقة تأجيل مناقشة برنامج الحكومة لتغيب "مدبولي"

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن ماتردد حول تأجيل جلسة مناقشة بيان الحكومة لتغيب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، غير صحيح، موضحًا أن مجلس النواب بدأ اليوم في مناقشة بيان الحكومة من العاشرة صباحًا وحتى الآن مازالت جلسة المناقشة مستمرة، لافتًا إلى أن عدد من تقدموا بطلب الكلمة بجلسة المناقشة نحو 260 نائب.





وأكد "حسب الله"، خلال تصريحات تليفزونية، اليوم الثلاثاء، أن هناك ممثل للحكومة حضر جلسة مناقشة برنامج الحكومة، وهو المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موضحًا أن رئيس الوزراء سوف يحضر جلسة الغد للتعقيب على تقرير اللجنة التي انتهت إليه، ثم التصويت على برنامج الحكومة، منوهًا أنه وفقًا للائحة ليس هناك ضرورة لحضور رئيس الوزراء جميع مناقشات برنامج الحكومة.



