النصر السعودي يحقق الفوز ضد نيوشاتيل وديا





حقق نادي النصر السعودي، الفوز ضد نادى نيوشاتيل، بنتيجة 4-0 في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.





واحرز أهداف النصر كل من "سلطان الغنام - عوض خميس - خالد الشويع - محمد الشهراني"، وركز مدرب الفريق علي الجانب التكتيكي خلال المباراة.





وتعد هذة المباراة هي الثانية للنصر في المعسكر الخارجي، واجري الفريق السعودي ثمانية تغييرات خلال اللقاء، ويخوض النصر 3 مباريات ودية اخري في المعسكر الخارجي.



