النصر السعودي يحقق الفوز ضد نيوشاتيل وديا
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:27 م
أحمد عصام
حقق نادي النصر السعودي، الفوز ضد نادى نيوشاتيل، بنتيجة 4-0 في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
واحرز أهداف النصر كل من "سلطان الغنام - عوض خميس - خالد الشويع - محمد الشهراني"، وركز مدرب الفريق علي الجانب التكتيكي خلال المباراة.
وتعد هذة المباراة هي الثانية للنصر في المعسكر الخارجي، واجري الفريق السعودي ثمانية تغييرات خلال اللقاء، ويخوض النصر 3 مباريات ودية اخري في المعسكر الخارجي.
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