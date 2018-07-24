مكافحة الفيروسات الكبدية: إجراء مسح شامل لـ45 مليون مواطن وفقًا لتوجيهات السيسي

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه سيتم إجراء مسح شامل عن الفيروسات الكبدية لـ45 مليون مواطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن اللجنة حاليًا تجهيز قاعدة بيانات ضخمة بالتزامن مع قاعدة بيانات الهيئة العليا للانتخابات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم زيادة عدد المراكز لإجراء المسح الشامل على المواطنين، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستشارك في حملة القضاء على فيروس سي.



ونوهت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى أن أعمار المواطنين الذين سيتم إجراء مسح شامل لهم تبدأ من 18 عامًا، مضيفة: "نحتاج إلى طلاب الجامعات كمتطوعين للمساعدة في القضاء على فيروس سي".



وأردفت قائلة: "الكشف والعلاج والمسح لجميع مراحل فيروس سي مجانًا"، معلقة: " إحنا مش بنقول هنعمل حاجة 100 % لكن بنبذل مجهود كبير جدا.. ومش هنعمل حاجة نصف نصف".